ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitesi ilk 500'e girdi: Boğaziçi liste dışı kaldı YÖK, 'QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'de 3, ilk 1000'de ise 10 Türk üniversitesi bulunduğu açıklandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 336, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 404, Koç Üniversitesi 431'nci sırada yer alırken Boğaziçi Üniversitesi ilk 500'e girmeyi başaramadı.

DHA

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan "Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı paylaştı.

Buna göre sıralamada dikkat çeken sonuçlar meydana geldi.

"Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türk üniversitelerinin sıralamasının yükseldiği ve bilimsel üretim arttığı görüldü.

1503 üniversitenin olduğu listeye Türkiye'de 25 okul girdi

Dünyada önde gelen 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında, Türkiye'den 25 üniversite yer aldı.

Bu yılki sıralamada ilk 500’e giren Türk üniversitelerinin sayısı 1’den 3’e çıktı.

İlk 500'de 3 Türk üniversitesi yer aldı

ODTÜ 336’ncı sırada yer alarak ilk 400’e girme başarısı gösterirken İTÜ 404, Koç Üniversitesi ise 431’nci oldu.

Boğaziçi ilk 500'ün dışında kaldı

Sıralamada ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitelerinin başarısının yanı sıra, Bilkent Üniversitesi 502, son dönemde akademisyenlerinin yaptığı eylemlerle gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi 514 ve Sabancı Üniversitesi 526'ncı oldu.

İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ise dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasına girme başarısını gösterdi.

Geçen sene ilk 500 içerisinde sadece Koç Üniversitesi vardı

Öte yandan QS Dünya Üniversiteleri Sıralamasında geçen sene ilk 500 içinde sadece Koç Üniversitesi 477’nci sırada olarak yer almıştı. İlk 1000 üniversite arasına ise Türkiye'den toplam 8 üniversite girmişti.

Bilimsel üretimde ise Scopus verilerine göre 2002 yılında Türkiye adresli uluslararası yayın sayısı 12 bin 743 ve dünyadaki payı yüzde 1,23 iken; 2022’de yayın sayısı 72 bine ve dünyadaki payı da yüzde 1,84'e çıktı.

Böylece Türkiye, bilimsel doküman üretiminde dünya genelinde 2002 yılında 22'nci sırada iken 2022'de 17'nci sıraya yükseldi. Incites verilerine göre ise Türkiye'nin 2002 yılındaki uluslararası yayın sayısı 10 bin 828 iken bu sayı 2022'de 66 bin 516'ya yükseldi.