ODTÜ kampüsündeki hayvan ve bitki türlerine nüfus sayımı yapıldı "Dünya Biyoçeşitlilik Günü" dolayısıyla düzenlenen "5. Tür Say" etkinliğinde, doğaseverler ODTÜ kampüsündeki bitki ve hayvan türlerini kayıt altına aldı.

AA

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) işbirliğiyle düzenlenen ve 5.'si yapılan Tür Say etkinliğine katılan 100'e yakın doğasever, ODTÜ kampüsünde buluştu.

"Vatandaş bilimi" kapsamında gözlem yapan katılımcılar, uzmanlar eşliğinde bitki, kuş ve kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

Akademisyenlerin "iNaturalist" isimli uygulama ile türlerin tanımlanmasına yardım ettiği etkinlikte, canlı türlerinin konumu ile fotoğrafları, "odtudedoga" ve "tursay2023" etiketi ile sosyal medyadan paylaşıldı.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı, etkinlikle ilgili açıklama yaptı.

"Bilimsel çalışmalara destek veriyoruz"

"Vatandaş bilimi" uygulaması kapsamında düzenledikleri etkinlik ile doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Zeydanlı, ayrıca bilimsel çalışmalara da destek verdiklerini anlattı.

Zeydanlı, dünya genelinde yaşanan iklim krizinin üstesinden gelmenin tek yolunun doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"Uzman hocalarımız fotoğraflara bakarak türleri tespit edip kayıt altına alıyor"

Ankara'nın neredeyse merkezinde yer alan ve 4 bin 500 hektarlık alana yayılan ODTÜ kampüsünün kente soluk veren ormanı, endemik türlerle dolu bozkır alanları ve Eymir Gölü ile doğaseverlere benzersiz fırsatlar sunduğunu aktaran Zeydanlı, şunları kaydetti:

Kampüs, Ankara'nın merkezinde bozulmadan kalabilmiş önemli bir doğa alanı. Kampüste geven, adaçayı, meşe, çam, orkide, mantar gibi türlerin aralarında olduğu 800'den fazla bitki türü tespit edildi. Ayrıca 126 kelebek türü, 13 küçük memeli, 90 dolayında da kuş türü olmak üzere toplam 230'a yakın hayvan türünü kayıt altına aldık. Bu yılki yeni sayımlarla bu türlerin sayısının artmasını bekliyoruz. Etkinliğimize 100'e yakın doğasever katıldı. Arazide gruplar tarafından çekilen fotoğraflar, uygulamaya yükleniyor ve uzman hocalarımız fotoğraflara bakarak türleri tespit edip kayıt altına alıyor.

Etkinliğe ailesiyle katılan Cem Can, "Hayat telaşı içinde yürüyüp geçtiğimiz yerlerde bu kadar çok canlı türünün olduğunu öğrenmiş olduk. Doğa farkındalığı kazanmış olmaktan mutluyuz." dedi.

Etkinlik kapsamında en çok tür kaydeden, Türkiye endemiği kelebek türü olan güzel nazuğum türünü fotoğraflayan ve en genç ve en yaşlı katılımcıya çeşitli ödüller verilecek.