ODTÜ mezuniyetinde Kürtçe küfürlü pankart açıldı ODTÜ mezuniyet töreninde, üç kişilik öğrenci grubunun elinde taşıdığı pankartta Türklere yönelik Kürtçe küfürlü ifadeler kullanıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkiler peş peşe geliyor.

Haber Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunlarının geleneklerinden biri, mezuniyet töreninde taşınan pankartlar.

Bugüne kadar düzenlenen törenlerde çok sayıda siyasi içerikli mesajlar verildi.

Ancak son mezuniyet töreninde sınır aşıldı.

KÜRTÇE KÜFÜR

Aralarında, ODTÜ'yü birincilikle bitiren Ali Yıldız'ın da bulunduğu 3 kişinin taşıdığı pankart tepkilere neden oldu.

Pankartın üst tarafında Türkçe olarak "Madem bilinmeyen bir dildir, o zaman" yazıyordu.

Bu ifadenin devamında ise Kürtçe olarak Türklere bir küfür yazıldı:

O küfrün Türkçesinin "Babanın mezarını s...yim" olduğu anlaşıldı.

ODTÜ mezuniyet töreninde Kürtçe küfürlü pankartın taşınması, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

ODTÜ'de yabancı diller bölümünü birincilikle bitirdiği için kürsüde konuşma yapan Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada da siyasi mesajlar verdi.

Kürtçe küfürlü pankartla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı da merak konusu.