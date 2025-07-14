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ODTÜ mezuniyet töreni, LGBT yürüyüşüne sahne oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bazı gruplar, LGBT'ye destek vererek mezuniyet töreninde de buna ilişkin bayraklar açtı.

Adile Topçu Adile Topçu
14.07.2025 09:12

Türkiye, LGBT propagandasına geçit vermiyor...

Ancak bazı gruplar, ısrarla bu konuda propaganda yapmaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yaşandı. 

MEZUNİYETTE LGBT PROPAGANDASI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bazı gruplar, mezuniyette LGBT propagandası yaptı.

Mezuniyet töreninde sahneye çıkan ve ellerinde LGBT bayrakları olan öğrenciler, koşarak bayrağı tüm sahnede açmaya çalıştı. 

SLOGAN DA ATTILAR

LGBT bayraklarıyla yürüyen grubun "ay ay" şeklinde slogan atıp, koştukları görüldü. 

O anlarda da bazı grupların ıslık ve alkışla yapılan yürüyüşe de destek vermeleri dikkati çekti. 

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