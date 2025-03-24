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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk operasyonu tutuklulukla sonuçlandı...

İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, hakimlik sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemece tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne getirildi.

CHP HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

İmamoğlu, 'terör' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kent uzlaşısı' soruşturmasında verilen 'adli kontrol' kararına itiraz edecek.

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısı, üniversitelere de sıçradı.

ODTÜ'DE POLİSE SALDIRI

Üniversitelerde toplana marjinal gruplar, protestoları şiddet olayına dönüştürmeye başladı.

Adı projelerden çok eylemlerle anılan ODTÜ'de eylemciler, çöp konteynerlerini yakarak polis ekiplerine saldırdı.

Süreç devam ederken ODTÜ öğrencileri, bugün aldıkları yeni kararı duyurdu.

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BOYKOT KARARI ALDILAR

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ODTÜ öğrencileri, dersleri boykot kararı aldı.

Öğrencilerce rektörlük önünde yapılan açıklamada, ''Baskı ve yasaklarla bize nefes aldırmayan bu düzeni kabul etmiyoruz, hak ettiğimiz özgür bir yaşamı kazanana kadar tüm bir hayatı durduruyor, ders yok boykot var diyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Eylem kapsamında rektörlük binasına yürüyen öğrenciler, ''Genel boykot, genel direniş'', ''Üniversiteler ayakta AKP'ye direniyor'', ''Polisin ODTÜ'de ne işi var, işkencenin ODTÜ'de ne işi var'' sloganları attı; ''İsyan devrim, özgürlük'', ''Hazırlıkta boykot var'', ''Asla yalnız yürümeyeceksin'', ''Gezi'de düşene, dövüşene bin selam'', ''Ne abluka ne şiddet, ODTÜ boyun eğmeyecek'' pankartları taşıdı.

Açıklamanın devamında öğrenciler, diğer üniversitelere de boykot çağrısında bulundu.