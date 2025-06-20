ODTÜ öğrencileri mezuniyet törenine dansöz getirdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sık sık gündeme geliyor.

Ancak üniversite, eğitimle değil çeşitli haberlerle gündem oluyor.

Sürekli LGBT'yi destekleyen bazı grupların Aile Yılı'na karşı eylem yaptığı üniversite, bugün mezuniyet töreniyle gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepki çekti.

Öğrencilerin mezuniyete dansöz getirttiği, birlikte oynadıkları ve o anları da kayda aldıkları görüldü.

GÖRENLER İNANAMADI

Mezuniyete dansöz getirildiğini gören bu duruma inanamayanlar, "Bu kadarına da pes" yorumları yaparken bazıları ise bu durum diğer üniversitelerde yayılma tehlikesine dikkat çekti.