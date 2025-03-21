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Haber Merkezi

Türkiye kamuoyunun gündemine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyon bomba gibi düştü..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli, "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamalarla gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ancak tüm bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısı sonrası sokaklar karıştı..

İmamoğlu'na destek için başlatılan gösteri eylemleri, şiddet olaylarına dönüşmeye başladı..

Son örnek Ankara'da yaşandı..

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YAKTILAR

Adı sıkça sokak eylemleriyle anılan ODTÜ'de eylemciler, çöp konteynerlerini yakarak kendilerine adeta ateşli bir kalkan yaptı..

Polis barikatına direnen eylemciler, yaktıkları konteynerlerle polislerin üzerine yürüdü..

O anlar kameralara yansırken, polis eylemcilere biber gazı ve suyla müdahalede bulundu..