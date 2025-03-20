Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Başlatılan operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu.
Soruşturma kapsamında iki farklı dosyada toplam 106 şüpheli bulunduğu bildirildi.
Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alınırken kalan 19 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.
Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sokağa çıkın" çağrısında bulundu.
EYLEMCİLER POLİSE TAŞLARLA SALDIRDI
Saraçhane'deki eylemler devam ederken ODTÜ'de de başlatılan protestolar sonrası eylemciler, polise taşlarla saldırdı.
Polisi taşlayan ODTÜ'lü eylemcilerin o anları kameraya yansıdı.
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