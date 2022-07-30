ODTÜ'de öğrenciler ve mezunlar, mezuniyet töreninin iptal edilmesini protesto etti.

ODTÜ'de geleneksel olarak her yıl Devrim Stadyumu’nda yapılan mezuniyet töreni bu yıl iptal edildi.

İptale gerekçe olarak ise güvenlik riski gösterildi.

Sık sık protestolarla gündeme gelen üniversitenin öğrencileri bu kararı da protesto etti.

ODTÜ Mezunlar Günü’nde yapılan eylemde, öğrenciler ve Mezunlar Derneği üyeleri, pankartlar ve sloganlar eşliğinde rektörlük önüne yürüdü.

Tangolu protesto

Tango gösterisi yapan öğrenciler, slogan ve pankartlarla Rektör Verşan Kök’e tepki gösterdi.

ODTÜ'de iptal edilen mezuniyet töreni protestosu VİDEO

"Mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz"

Öğrenci grubunun sözcüsü yaptığı açıklamada, “6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu’nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz” dedi.