ODTÜ'de izinsiz LGBT yürüyüşüne izin verilmedi: Polis müdahale etti ODTÜ Rektörlüğü, LGBT destekçilerinin fakülte bahçesinde planladığı yürüyüşe izin vermedi. İzinsiz yürüyüş düzenlemek isteyenlere polis geçit vermedi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yaptığı çalışmalardan ziyade öğrencilerin karıştığı olaylarla gündemde.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yeni bir skandala imza atıldı.

Sık sık terör yandaşları ve sol radikal örgütlerin yürüyüşleriyle gündeme gelen üniversitenin öğrencileri, bu kez Onur Yürüyüşü düzenlemek istedi.

Yürüyüşe tepkiler yağdı

LGBT destekçisi 32 topluluğun bir araya gelerek, LGBT propagandası yapmak üzere planladıkları yürüyüş duyurulduğu ilk günden bugüne sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından şikayet edilirken, LGBT’yi desteklemeyen öğrenciler tarafından ise okullarında yapılacak bu yürüyüşün engellenmesi talep ediliyordu.

Rektörlük yürüyüşe izin vermedi

ODTÜ Rektörlüğü, LGBT destekçilerinin fakülte bahçesinde planladığı yürüyüşe izin vermedi.

Rektörlük tarafından ODTÜ'lülere iletilen e-posta'da, söz konusu yürüyüş ile üniversitenin imajına zarar verilmemesi istenirken, yürüyüşün ısrarla yapılması durumunda güvenlik önlemlerinin hazır olacağı belirtildi.

Polis ekipleri hazır bekletildi

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda çevik kuvvet otobüsü, ODTÜ’nün giriş kapılarında bekleyişe geçti.

Saat 17.00'de okul bahçesinde toplanılmasına yönelik çağrıda bulunan LGBT destekçisi bir grup, ODTÜ kütüphanesini işgal etti.

Polis müdahale etti

Olay yerindeki polisler kalabalığı dağıtmaya başladı.

Mukavemet gösterdiler

Polislere karşılık veren öğrenciler gözaltına alındı.