ODTÜ'de kimyasal silah provokasyonu

ODTÜ'de terör örgütü PKK sempatizanı, kimyasal silah iftirasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayarak devleti hedef aldı..

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yeni bir skandala imza atıldı..

PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunmasıyla ve HDP'nin desteklemesiyle başlayan propaganda ODTÜ'de devam etti.

'ODTÜ Forum' isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, HDP'nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Finacancı'nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı.

PKK sempatizanlarından 'kimyasal silah' provokasyonu

'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankart, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi.

ODTÜ'deki kimyasal silah pankartı indirilerek yerine Türk bayrağı asıldı ViDEO

Afiş indilerek yerine Türk bayrağı asıldı

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, pankartı indirmelerinin ardından yerine Türk bayrağı astı.

TGB ODTÜ Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!"











