ODTÜ'de PKK sempatizanları yürüyüşe terörist posterleri ile katılarak örgüt sloganları attı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) her yıl olduğu gibi geleneksel Devrim Yürüyüşü düzenlendi.

Yine aynı şekillde gelenekselleşen skandallara bu yıl da bir yenisi eklendi.

Üniversitedeki PKK sempatizanları yürüyüşü PKK propagandasına çevirdi.

PKK'lı teröristlerin posterleri ile yürüdüler

Ellerinde PKK yanlısı paçavralar ve hain teröristlerin posterleri ile yürüyüşe katılan PKK seviciler, sözde Kürdistan ve örgüte ilişkin sloganlar attı.

Kampüs içindeki Devrim Stadyumu'nda yapılan yürüyüşte yaşanan o skandal anlar cep tepefonu kameralarına yansıdı.

O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan videolar büyük tepki çekti.

ODTÜ'de PKK sempatizanlarının yürüyüşü VİDEO