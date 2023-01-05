Savunma sanayisi firmalarının temsilcileri ile öğrencilerin buluşacağı 2. ODTÜ Savunma Sanayii Zirvesi, bir grup öğrencinin müdahalesi nedeniyle ertelendi.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yaptığı çalışmalardan ziyade öğrencilerin karıştığı olaylarla gündemde.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yeni bir skandala imza atıldı.

Sık sık terör yandaşları ve sol radikal örgütlerin yürüyüşleriyle gündeme gelen üniversitenin öğrencileri, bu kez yerli ve milli bir etkinliğin düzenlemesini engelledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Savunma Sanayii Topluluğu, 2. Savunma Sanayii Zirvesi için bir araya geldi.

Salonun önünde toplandılar

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SASAD) desteğiyle düzenlenen etkinlik öncesi bir grup öğrenci, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi önünde toplandı.

Öğrencilerin etkinliğin yapılacağı alana girerek stantlara zarar vermesi üzerine bazı firmalar stantlarını topladı.

ODTÜ’de Savunma Sanayii Zirvesi saldırı nedeniyle ertelendi

Stantlara saldırdılar

Zirvenin düzenleneceği salona girmeye çalışan grup, orada bulunana stantlara ve malzemelere maddi zarar verdi.

Etkinlik ertelendi

Gerginlik nedeniyle güvenlik önlemi alınırken bir grup öğrencinin bekleyişi sürüyor. ODTÜ Rektörlüğü ise etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz resmi topluluklarından Savunma Sanayi Topluluğu tarafından 5 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlik için üniversitemizin ilgili birimi tarafından onay verilmiş olmasına rağmen etkinliğin yapılmaması amacıyla resmi olmayan bazı grup ve topluluklar, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlamışlardır. Üniversitemizde istenmeyen olayların çıkmasının önlenmesi amacıyla ilgili etkinlik ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

Çok sayıda firma katılım sağlayacaktı

TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, METEKSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi sektörün önde gelen firmalarından konuşmacıların yer alacağı etkinliğe toplamda 20 firma katılım sağlayacaktı.

AA'nın haberine göre; ODTÜ'lü öğrenciler, gelecekte çalışmak istediği firmalarla bir araya gelecekti.



