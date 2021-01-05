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ODTÜ'den Boğaziçi'ne destek eylemi çağrısı

ODTÜ'den Boğaziçi'ne destek eylemi çağrısı

Adından sık sık yaptığı eylemlerle söz ettiren ODTÜ öğrencileri, bu kez de Boğaziçi Üniversitesi için eylem yapacak.