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    ODTÜ'den Boğaziçi'ne destek eylemi çağrısı

    ODTÜ'den Boğaziçi'ne destek eylemi çağrısı

    Adından sık sık yaptığı eylemlerle söz ettiren ODTÜ öğrencileri, bu kez de Boğaziçi Üniversitesi için eylem yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:12
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Metin Bulu'nun atanmasının ardından öğrenciler protesto düzenledi.

    Öğrencilerin arasına karışarak eylemi provoke edenler ise tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

    HDP ve CHP'lilerin destek verdiği bu gruba Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de katıldı.

    EYLEM ÇAĞRISI

    ODTÜ öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanması sonrası başlayan protestolara destek amaçlı yarın için eylem çağrısı yaptı.

    Saat 14.00’te ODTÜ rektörlüğünün önünde buluşmaya çağıran öğrenciler, “Boğaziçi'nden ODTÜ'ye hiçbir yerde kayyumları kabul etmediğimizi haykırmak için herkesi buluşmamıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    ODTÜ den Boğaziçi ne destek eylemi çağrısı #1

    ODTÜ den Boğaziçi ne destek eylemi çağrısı #2

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