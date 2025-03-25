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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklamasıyla CHP, sokak eylemleri başlattı..

İmamoğlu'na destek için başlatılan gösteri eylemleri, şiddet olaylarına dönüşmeye başladı..

Son örnek Ankara'da yaşandı..

KARTONDAN TOMA

Adı sıkça sokak eylemleriyle anılan ve en son çöp konteynerlerini yakan ODTÜ'lü eylemciler, bu kez farklı bir projeyle ortaya çıktı..

Polis barikatına direnen eylemciler, kartondan yaptığı TOMA ile yürüdü..

O anlar kameralara yansıdı..