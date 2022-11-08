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- ODTÜ'lüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binasını bastı
ODTÜ'lüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binasını bastı
- Haber Merkezi
- 08.11.2022 - 21:53
- Güncelleme : 08.11.2022 - 21:56
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent-İncek yol projesini ihaleye açıldı.
İhalenin yeniden açılmasına tepki gösteren ODTÜ'lüler, Ankara Büyükeşhir Belediyesi önüne gitti.
ODTÜ'lüler belediye binasını bastı
İhalenin iptali için taleplerini dile getirmek isteyen ODTÜ öğrencileri, ABB Meclis toplantısına girmek istedi.
Belediyeye alınmayınca olay çıkaran ODTÜ'lüler "Aç, aç, aç”, “Mansur elini ODTÜ’den çek” sloganları attı.
Arbede çıktı: En az 6 gözaltı
ODTÜ’lülerin belediyeye girişi belediye güvenlik görevlileri tarafından engellenirken arbede çıktı.
Engelleme sonrası çıkan arbedede en az 6 öğrenci gözaltına alındı.
ODTÜ'lüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binasını bastı VİDEO
"Ben darp yok demiyorum"
Öte yandan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi güvenliğinin ODTÜ'lülere söylediği cümle dikkat çekti.
Öğrencilerle tartışan bir belediye görevlisi, "Ben darp yok demiyorum" ifadesini kullandı.