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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokaklardaki eylemlere katılan ODTÜ'lü öğrenciler şaşırtmaya devam ediyor.

Önceki günlerde kartondan yaptıkları TOMA'yı sokakta gezdiren öğrenciler bu kez de bir sürprizle ortaya çıktı.

MAHMUT TANAL'A TOMA HEDİYE ETTİLER

Polise karşı eylemlerde en ön sıralarda yerini alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a, ODTÜ'lülerin el emeğiyle ördükleri TOMA maketi hediye edildi.

Öğrenciler ve Tanal, maketle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.