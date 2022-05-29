Bahar şenlikleri sırasında PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ünün örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen ODTÜ, uzun yıllardır öğrencilerin karıştığı olaylarla gündemde.

27 Mayıs'ta ODTÜ'de düzenlenen etkinlikte büyük bir skandala izin verildi.

Üniversitede bir grup öğrenci, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı.

Teröristler için hazırladıkları afişleri ellerinde tutan terör sempatizanları, örgüt sloganları da attı.

O anlara ait görüntülerin kamuoyunun gündemine oturmasıyla birlikte emniyet ekipleri harekete geçti.

2'si öğrenci 16 kişi yakalandı

Olayla ilgili tespit edilen 16 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden sadece 2’sinin ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.

ODTÜ'de PKK sempatizanlarının yürüyüşü VİDEO ARŞİV

Suç dosyaları kabarık

Gözaltına alınanlardan 4’ünün daha önce terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmaktan, 2’sinin kanuna aykırı yürüyüş yapmaktan, diğer 2’sinin ise kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirtildi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ile yasadışı yayın ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

ODTÜ'nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı ViDEO



ODTÜ'de PKK sempatizanlarının yürüyüşü

