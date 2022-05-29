Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
478.209
0.95%
BTXN Coin
12.64
-0.23%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    ODTÜ'nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı

    ODTÜ'nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı

    Bahar şenlikleri sırasında PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ünün örgüt üyesi olduğu belirlendi.
    • 29.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen ODTÜ, uzun yıllardır öğrencilerin karıştığı olaylarla gündemde.

    27 Mayıs'ta ODTÜ'de düzenlenen etkinlikte büyük bir skandala izin verildi.

    Üniversitede bir grup öğrenci, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı.

    Teröristler için hazırladıkları afişleri ellerinde tutan terör sempatizanları, örgüt sloganları da attı.

    O anlara ait görüntülerin kamuoyunun gündemine oturmasıyla birlikte emniyet ekipleri harekete geçti.

    2'si öğrenci 16 kişi yakalandı

    Olayla ilgili tespit edilen 16 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden sadece 2’sinin ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.

    ODTÜ'de PKK sempatizanlarının yürüyüşü VİDEO ARŞİV

    Suç dosyaları kabarık

    Gözaltına alınanlardan 4’ünün daha önce terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmaktan, 2’sinin kanuna aykırı yürüyüş yapmaktan, diğer 2’sinin ise kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirtildi.

    Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ile yasadışı yayın ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

    ODTÜ'nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı ViDEO

    ODTÜ'de PKK sempatizanlarının yürüyüşü

    ODTÜ nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı #1

    ODTÜ nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı #2

    ODTÜ nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı #3

    ODTÜ nün bahar şenliğinde terör propagandasına 16 gözaltı #4


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza anı
    3. Sayfa

    Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza anı

    Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet
    3. Sayfa

    Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir