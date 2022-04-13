ODTÜ’ye alınmayan Ali Babacan: İzin almak zorunda değiliz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ODTÜ ziyareti öncesi protesto gösterileri düzenlenmesiyle ilgili konuştu. Babacan, “ODTÜ'ye giriş-çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezun olduğu okul olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) ziyaret etmek istedi.

Burada üniversiteli öğrencilerle buluşmayı hedefleyen Ali Babacan, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, Babacan'ın üniversiteye girmesine engel oldu.

Okula giremedi

Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız, konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.

Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi.

Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.

Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı VİDEO

“Protesto ve gösteri yürüyüşleri anayasal bir hak”

DEVA Partisi Lideri, dünkü protesto ile ilgili bugün konuştu…

DHA'da yer alan habere göre parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Babacan, şunları söyledi:

“Barışçıl yöntemlerle yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri anayasal bir hak. 2011 seçimlerinden sonra Türkiye'yi yönetenlerin farklı bir yöne doğru evrildiğini herkes müşahede etti. İçeriden bunu düzeltmek için çok büyük mücadele verdik. Aynı günlerde benim yaptığım açıklamalara bakın hepsi kayıtlarda.

“Kimseden izin almak zorunda değiliz”

Bakan ve başbakan yardımcısı olduğum dönemlerde de her zaman özgürlükleri savundum. Şu anda yaptığımız da budur. Ben de ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'ye giriş-çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz. Ama sorunları konuşarak çözmemiz lazım. Konuşmamak, konuşturmamak bunların demokraside yeri yok.”





“İŞKUR'u güçlendireceğiz”

Konuşmasında işsizlik sorununa da değinen Babacan, “Bu doğrultuda önce yatırımların Türkiye'ye akması için gereken güven ortamını sağlayacağız. DEVA ekonomisi, yatırımları Türkiye'ye çeken bir mıknatıs işlevi görecek. Yatırımlar aktıkça, yeni iş sahaları açılacak. İşletmelerin büyümesinin ve daha fazla istihdam oluşturmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. Birinci yılımızda istihdam teşviklerini sadeleştireceğiz. Özel istihdam bürolarını etkinleştireceğiz. İŞKUR'u güçlendireceğiz.” dedi.