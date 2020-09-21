Ödül alan Rutkay Aziz'den Türk Tabipler Birliği'ne destek

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül alan Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı.

Bu yıl İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen ödül töreninde Onur Ödülleri ve Orhan Kemal Emek Ödülü, üç isme takdim edildi.

ÖDÜLÜNÜ CHP'Lİ BAŞKAN VERDİ

Altın Koza Onur Ödülleri sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer’e ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat verirken, sanatçı Rutkay Aziz’e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar takdim etti.

Orhan Kemal Emek Ödülü de yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz’a verildi.

"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE HEDİYE EDECEĞİM"

Ödül alan Rutkay Aziz, yaptığı konuşmada, "Ben bu ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir şekilde emek veren Türk Tabipler Birliği'ne hediye edeceğim." dedi.

Rutkay Aziz: Bu ödülü Türk Tabipler Birliği'ne vereceğim VİDEO

MHDP'DEN TEPKİ GELDİ

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de "Bozacının şahidi şiracıdır! Rutkay Aziz’in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın..." paylaşımıyla tepki gösterdi.

Rutkay Aziz kimdir?