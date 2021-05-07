ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik Görevlisi sonuç sorgulama ekranı 2021

17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik Sınavı'na katılım sağlayan özel güvenlik görevlisi adayları, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor.

91. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 2021 sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 17 Nisan tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Sınava katılım gösteren özel güvenlik görevlisi adayları, 91. ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor. ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 91. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşe detaylar...

91. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

91. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, 7 Mayıs 2021 Cuma günü yani bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi sayfası üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarını TC kimlik numarası ile giriş yaparak sorgulayabilecek.

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ÖGG SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır.

Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.

Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz.

4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gereken şartlar: