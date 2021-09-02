Terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı gerekçesiyle HDP önünde eylem yapan Şırnak annelerinden Emine Üstek, oğluna kavuşmanın mutluluğunu HDP önünde halay çekerek kutladı.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak anneleri, yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde HDP il binasına yürüyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ ve ’Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı.

Terör örgütünden kaçan M. Ü.'nün, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra emniyet birimleri tarafından anne Emine ve baba Ömer Üstek ile buluşması sağlanmıştı.

ANNE EMİNE ÜSTEK'İN AZMİ MUTLU SONLA BİTTİ

Anne Üstek, oğlunun 7 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve her hafta HDP önünde yaptıkları eylem sonucu oğluna kavuştuğunu söyledi.

Oğlu terör örgütünden kaçan anne, Türk bayraklarıyla halay çekti VİDEO









"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Oğluna kavuşma sevincini HDP il binası önünde halay çekerek kutlayan Emine Üstek, “Allah herkesten razı olsun. Oğlumun fotoğrafı hep koynumdaydı, şimdi artık kendisi koynumda olacak. Allah devletimizden razı olsun. Bu sefer oğlum sağ salim gelip bize kavuştu. Dağda olanlara da sesleniyorum, gelin annelerinize, babalarınıza kavuşun. Bir bilseniz ben ne kadar sevinmişim, anneleriniz de sevinecekler. Gelin hepiniz gelin evinize” dedi.

Baba Ömer Üstek de, “Allah bütün devlet büyüklerimizden razı olsun. Çocuğumuzu dağdan getirdiler biz çok memnun olduk. İnşallah herkesin çocuğu gelir. Diyarbakır’daki annelere selam yoluyorum. İnşallah onlar da çocukların kavuşurlar" diye konuştu.





"BİR TEK GENCİMİZİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YEDİRMEYECEĞİZ"

Şehit ailesi Zübeyde Bilir ise ailelere destek için eyleme katıldığını söyledi. Bilir, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Emine teyzenin oğluna kavuşması, terör örgütünün kucağından bir gencimizi daha aldık. İnşallah bütün gençlerimiz böyle ailelerine kavuşurlar. Bütün annelerin gözyaşları diner. Biz Şırnaklı kadınlar olarak hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz” dedi.





DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Yapılan konuşmaların ardından HDP il binası önünde bir süre önce oğlu güvenlik güçlerine teslim olan anne Emine, baba Ömer ve Şırnak Anneleri davul zurna eşliğinde halay çekti.

Anne Emine ve baba Ömer oğullarına kavuştukları için HDP il binası önünde doyasıya halay çekerek, eğlendi.



