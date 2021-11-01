Oğlunu PKK'dan kurtaran anne: Şerefle askere yolcu edeceğim

PKK'nın kaçırdığı evladına 3 ay önce kavuşan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, oğlunu askere göndereceğini söyledi.

Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı.

Biçer çiftinin eylemi sürerken, oğulları Mustafa, 3 ay önce PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan Mustafa şimdilerde ise asker hazırlığı yapıyor.

"OĞLUM ASKER OLACAK"

Anne Ayşegül Biçer, oğlunu askere göndermenin tarifi olmadığını belirterek “Şu an benim için en mutlu gün evladımı asker etmek. Vatanına, milletine, bayrağına hayırlı bir evlat yetiştirmek. Benim ilk günden beri hayalimdi. Lanet olası terör örgütü çocuğumu benden kopararak aldı. Ben de ant içmiştim. PKK’dan söke söke alacağım evladımı demiştim. Aldım ve şimdi de asker edeceğim Allah izin verirse. Devletimiz daim var olsun. Devletimizin gücü kuvveti daim olsun.

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"ŞEREFLE YOLCU EDECEĞİM"

O gururla, şerefle çocuğumu yolcu edeceğim. Vatanına, toprağına nöbete göndereceğim. Bütün evlatlar, buradan çağrı yapıyoruz. Gelin dağdan inin vatanınıza, bayrağınıza nöbet tutun. Amerika’ya, İsrail’e uşaklık yapmayın. Bakın ben çok gururluyum. Çünkü evladımı hem dağdan indirdim hem asker etmek çok büyük bir gurur benim için.” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ PKK'YA KURBAN OLMASIN"

Devletin sahip çıkmasıyla evlatlarını teker teker dağdan indirdiklerini kaydeden Biçer, şunları söyledi:

“Buradan da diyorum ki; anneler isterse evlatlarını kazanabilir. Tüm anne ve babalara çağrımdır. Gelin birleşelim evlatlarınızı dağdan indirelim. Benim mücadelem bitmedi. Sonuna kadar, anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar. Çünkü o çadırın altında sadece evlat nöbeti değil. Vatanına, bayrağına, birlik beraberliğine sahip çıkma günüdür. Gelin hepimiz birleşelim evlatlarınızı indirelim dağdan. Yeter artık çocuklarımızı PKK’ya kurban vermeyelim. Çocuklarımızın bir ölümü varsa vatanı, toprağı için olsun.

"ONLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Terör örgütüne uşaklık yaparak değil. Amerika, İsrail’e uşaklık yaparak değil. Rabbim tüm anne ve babalara nasip etsin. Anneler, babalar kazanacak. Başka yolu yok. Evlatlarımızı 40, 43 yıldır PKK’ya kurban vermekten bıktık. Kürt halkı PKK’ya başkaldırdı. Siyasi kolu HDP’ye başkaldırdı. Kimse onları durduramaz artık. Eski Türkiye gitti çünkü yepyeni bir Türkiye var. Kimse onlara boyun eğmeyecek.”





"VATANİ GÖREVİMİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Ailesine kavuşan Mustafa Biçer, annesinin, ‘Oğlum gelirse eline kına yakıp vatanına milletine asker edeceğim’ sözleri hatırlatarak, “4 yıla yakın bir süre zorla örgüte hizmet ettirildim. Zorla orada kaldık. Kaçamadık. Kaçma fırsatını bulduğum gibi kaçtım. İnşallah şimdi de vatani görevimi yerine getireceğim. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez.” dedi.

"ŞİMDİ VATANIMI SAVUNACAĞIM"

Askerlik için hazırlandığını belirten Biçer, “Çanakkale şehitlerimiz, Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi yan yana gelip bu vatanı savundular. Şimdi biz de askere gidip Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Çerkeziyle, Sünnisiyle bu vatanı savunacağız. Gerçekten çok mutluyum. Sabırsızlıkla da bekliyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah askerliğimi yapıp geleceğim. Şu anda hazırlıklarımı yapıyorum. Çok mutlu bir duygu. Orada başka kişileri tanıyacağım. Bu vatanı savunması gerçekten çok farklı bir şey. Bunu da başka bir ülkede bulamayız. Ülkemizde öyle bir kardeşlik var ki hepimiz yan yana gelip askerlik yapıyorsak bununla gurur duymamız lazım. Onun için ben de çok büyük bir gurur duyuyorum.” diye konuştu.