Oğlunun şehit haberini Bursa'da ziyaretine gittiği kardeşinin evinde aldı

DHA

Sabah saatlerinde Isparta'dan gelen haber tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Saat 11.00 sıralarında yaşanan acı olayda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Acı olayda, 6 askerimiz de şehit oldu.

ŞEHİT HABERİNİ KIZ KARDEŞİNİN EVİNDE ALDI

Teğmen Tunahan Dağlı’nın annesi Fatma Dağlı, oğlunun şehit olduğu haberini Bursa’da ziyarete gittiği kız kardeşinin evinde öğrendi.

Bunun üzerine Fatma Dağlı, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki evine dönmek için yola çıktı.

Şehidin babası Nihat Dağlı’nın 2017’de vefat ettiği bildirildi.

3 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan Teğmen Tunahan Dağlı’nın bekar olduğu ve cenazesinin Vezirköprü’de toprağa verileceği açıklandı.