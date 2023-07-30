OGM açıkladı! Orman yangınlarına karşı tüm teknolojik imkanlar kullanılıyor Orman Genel Müdürlüğü’nden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkında çıkan haberlere açıklama geldi. Kurum, bu açıklamada ayrıca orman yangınlarına karşı tüm teknolojik imkanların kullanıldığı mesajını yayınladı.

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Sıcak havaların etkisiyle Türkiye'de üst üste orman yangınları yaşandı ve ilgili bilimler tüm imkanlarını bu yangınları söndürmeye seferber etti.

Bu aşamada medyada yangınlara müdahalede kullanılan araçlarla ilgili iddialar gündeme geldi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkında medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

Orman yangınlarında milli teknolojilerin kullanıldığı aktarılan açıklamada, orman teşkilatı üzerinden, stratejik öneme sahip yerli ve milli savunma sanayinin güzide kurumlarını yıpratma girişimlerinin boşuna bir çaba olduğu dile getirildi.

"İHA'lar orman yangınlarının söndürülmesi için kullanılmaktadır"

OGM'nin açıklaması şöyle:

Orman yangınlarına karşı tüm teknolojik kabiliyetimizi kullanmamızın gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Başta savunma sanayii ve askeri amaçlar için kullanılan, yüksek teknolojik cihaz ve yazılımlarla donatılmış İnsansız Hava Araçları; orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale yapılması amacıyla da kullanılmaktadır.

"Türkiye, Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke oldu"

Türkiye, 2020 yılında ilk kez Bayraktar TB 2 ile Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke, dünyada ise 2. ülke olmuştur.

"3 bin 55 yangın İHA'larımız tarafından tespit edildi"

İHA'larımızı kullanmaya başladığımız 2020 yılından bu yana 3 bin 55 yangın İHA'larımız tarafından tespit edilmiştir. Bunların 1.993 adedini Bayraktar TB2 İHA'lar belirlemiştir.

"Yangına müdahale süresi kısaldı"

Orman Genel Müdürlüğümüz İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10 dakikaya düşürmüştür.

"İHA kiralaması için ihale, kamuoyuna açık yapıldı"

Bu yıl orman yangınlarını tespit ve mücadelede 1 Haziran-31 Ekim 2023 tarihleri arasında kullanılmak üzere 6 adet İHA Kiralanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında ihaleye çıkılmıştır. İhale süreci kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde işlemiştir.

İhale sonucunda TUSAŞ' tan 1 adet AKSUNGUR ve BAYKAR'dan 5 adet BAYRAKTAR TB2 İHA temin edilmiştir.

Hizmet alım şartnamelerinde de belirtildiği üzere İHA kiralama fiyatlarına bakım-onarım, yedek parça, personel, haberleşme, konaklama, yakıt ve DHMİ hava meydanı ücretleri gibi tüm masraflar dahildir.

"Benzerlerinin oldukça altında başarılı bir ihale süreci yaşandı"

Dünyada uçuş/saat performansı ile benzer verilen hizmetler dikkate alındığında benzerlerinin oldukça altında başarılı bir ihale süreci geçirilmiştir.

Kullanılar araçlar

Kiralanan 5 İHA'ya ek olarak BAYKAR tarafından bilabedel konuşlandırılan 4 Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 adet Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır. Bayraktar TB2 İHA'ların her biri günde en az 10 saatten toplamda en az 50 saat uçuş yaparak görev yapmaktadır.

BAYKAR ile imzalanan sözleşme, uçuş saat ücretleri dikkate alındığında dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin çok altındadır.

"Sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzak"

Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır.

Orman teşkilatımız, güçlü hava ve kara filosu, nitelikli ve kalifiye kahraman orman yangını işçileriyle yangınlarla mücadele ederken; son teknolojik imkanları da kullanmakta, buna sahip olurken de yerli ve milli savunma sanayiimizin kabiliyetlerinden faydalanmaktadır.

Cansiperane mücadele eden yangın işçilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teknolojik ekipmanlarla güçlendirmeye devam edeceğiz.