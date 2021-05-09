OGM Annemin Ağacı kampanyası: Anneler Günü'ne özel fidan bağışı nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı Annemin Ağacı kampanyası ile vatandaşları fidan sahiplenmeye davet ediyor. Peki Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi?

Annemin Ağacı kampanyası Anneler Günü için annesi adında bağışta bulunmak isteyen binlerce kişi tarafından ilgi görüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri kapsamında Annemin Ağacı kampanyasını başlattı.

OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri " internet sitesine bekliyor. Anneler Günü Annemin Ağacı fidan bağışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Fidan bağışında bulunmak isteyenler, nasıl ve nereden yapılır sorusunu araştırıyor. İşte OGM Annemin Ağacı kampanyasına dair merak edilenler..

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annaelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor. Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.

ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyası yapmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Sitede yer alan kısma annenizin adı ve soyadını, kendi adınız ve soyadınınız ve e-posta adresinizi yazarak anneniz adına ücretsiz olarak fidan bağışında bulunabilirsiniz.