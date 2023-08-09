OGM, Aydın'daki yangına yapılan müdahaleyi paylaştı Didim ilçesinde başlayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle 4,5 saatte kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü müdahale anlarını paylaştığı videoya, "Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin" notunu ekledi.

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ensonhaber.com

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Yaz aylarının korkulu rüyası olan yangınlar, bu yıl da yaşandı.

Yurdun dört bir yanından yükselen alevler ekipleri harekete geçiriyor.

Son olarak bir yangın da dün Aydın'da yaşandı. Didim ilçesindeki makilik alan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

4,5 saat sonunda söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan da helikopter ve uçakla müdahale edildi. 4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden soğutma için ekipler sevk edildi.

"Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin"

Orman Genel Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından müdahale anlarını paylaştı.

OGM videoyu, "Ormanın kahramanları Didim'de makilik alanda meydan gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin." notuyla paylaştı.