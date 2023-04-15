OGM envanterine giren ilk yangın söndürme helikopterlerinin test uçuşu yapıldı Muğla'da, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil edilen ilk yangın söndürme helikopterlerinin test ve deneme uçuşu gerçekleştirildi.

AA

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları tüm milletimizin ciğerlerini yaktı.

Yaşanan büyük orman yangınlarının ve can kayıplarının yaşanmaması için önemli yatırımlar devreye alınıyor.

Bu çerçevede yangınla mücadele kapsamında OGM bünyesine yeni yangın söndürme helikopterleri ekleniyor.

Helikopterin test uçuşu yapıldı

Sikorsky ile TUSAŞ'ın ortaklığında üretilen ve OGM'nin envanterine dahil edilen Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopterinin test uçuşu Muğla'da yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi helikopter pistinde yapılan test ve deneme uçuşunu, Bölge Müdürü Salim Karabulut ile birlikte Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve teknik elemanlar yerinde takip etti.

Uçuşu yakından takip eden OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan da yapılan test uçuşlarıyla ilgili görevlilere bilgi verdi.

İki adet helikopter görev yapacak

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele döneminde iki adet Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri görev yapacak.

Güçlü manevra kabiliyetine sahip

Yangınlarla mücadele için görev yapacağı ilde ilk defa test uçuşu yapan helikopterlerin kapasite olarak daha güçlü ve manevra kabiliyetinin yüksek olduğu bildirildi.

Helikopterlerin arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol alacağı belirtildi.