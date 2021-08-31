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- OGM: Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
OGM: Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerin devam ettiğini açıkladı.
- DHA
- 31.08.2021 - 10:04
Orman Genel Müdürlüğü: "Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.
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