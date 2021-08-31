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    OGM: Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

    Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerin devam ettiğini açıkladı.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 10:04
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    OGM: Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

    Orman Genel Müdürlüğü: "Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.

    Bingöl / Yayladere – Sarıtosun; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi

    Tunceli / Munzur Milli Parkı; 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi"

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