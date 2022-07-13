Datça ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangın etkisini sürdürürken, Orman Genel Müdürlüğü(OGM)ise mücadeleyle ilgili rakamları paylaştı.

Geçtiğimiz yılı büyük yangın felaketleri ile geçiren Türkiye'nin güney sahilleri, bu yazda yangınla mücadele ediyor.

Datça ve Çeşme'de süren yangınla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

OGM açıklamada bulundu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman yangınlarıyla nasıl mücadele edildiğine dair bilgi paylaşımında bulundu.

Yapılan açıklamada Datça ve Çeşme'deki yangınlarla nasıl mücadele edildiği anlatıldı.

Yapılan paylaşımda şu bilgiler paylaşıldı:

Datça

"Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 151 arazöz, 26 iş makinesi, 811 personel mücadele etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çeşme

"İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangına ise 2 uçak, 6 helikopter, 47 arazöz, 11 iş makinesi, 330 personel aralıksız olarak çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

OGM: Yangınla mücadele hız kesmeden devam ediyor VİDEO











Tarım ve Orman Bakanı bölgede

Datça’da çıkan orman yangını sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de incelemeler yapmak üzere bölgeye gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.

Havadan inceledi

Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havadan inceledi.