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    Öğrenci affı Meclis'e geliyor

    Öğrenci affı Meclis'e geliyor

    Çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilen 4 milyon 242 bin 316 öğrencinin yararlanabilmesi için tasarlanan öğrenci affı, Meclis'e tanışıyor.
    • 15.06.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:37
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

    Çeşitli nedenlerle okullarını yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırlanan afla ilgili müjde verdi.

    Öğrenci affı Meclis'te tartışılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ilgilendiren müjdeyi, "Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi, Meclis'imizin takdirine sunuyoruz.

    Bu teklif lisans, yüksek lisans, doktora sevitesindeki öğrencilerden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara geri dönüş yolu açıyor. Bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

    Milyonlarca öğrenci faydalanacak

    Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen 4 milyon 242 bin 316 öğrenci aftan yararlanacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci affı Meclis'e geliyor ViDEO


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