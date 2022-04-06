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- Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu 2022? İstanbulkart abonman öğrenci ücreti
Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu 2022? İstanbulkart abonman öğrenci ücreti
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 12:11
Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının akabinde yeni tarifeler belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 40 oranında artış oldu.
Milyonlarca öğrenci ise aylık akbil ve basım ücretlerini araştırmaya başladı.
Tam ve öğrenci ücretleri zamlanırken, abonman fiyatları da yükseldi.
Peki öğrenci akbili ne kadar basıyor? 2022 aylık öğrenci akbili kaç TL? İETT öğrenci kart ne kadar? İşte öğrenci akbilinde zamlı ücretler...
ÖĞRENCİ AKBİLİ KAÇ TL BASIYOR 2022?
2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, 78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya, 3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya, arttı.
AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ KAÇ TL 2022?
Aylık 78 lira öğrenci akbiline para yükleyen öğrenciler 200 seferlik geçiş hakkı kazanıyordu. Akbile gelen yüzde 40 zam sonrası öğrenci ve yetişkin akbil fiyatlarında artış oldu.
Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.