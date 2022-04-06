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Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu 2022? İstanbulkart abonman öğrenci ücreti

Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu 2022? İstanbulkart abonman öğrenci ücreti

Toplu ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın akabinde "öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu" merak ediliyor. İşte İETT öğrenci kart basım ücreti ve aylık tutarı...