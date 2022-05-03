Öğrenci pansiyonlarında, koğuş sisteminden oda sistemine geçiş dönemi

Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında, öğrencilere ev sıcaklığını hissettirmek için, oda sistemine geçildi. Yatakhanelerde ranza yerine baza kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) pansiyonda kalan öğrencilere ev sıcaklığını hissettirecek yeni bir adım geldi.

MEB’e bağlı Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 'Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi (PİGEP)' kapsamında 1003 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre PİGEP, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1003 okul pansiyonun kullanım alanlarında standart yakalamak, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak, pansiyonları öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenlenmek amacıyla hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı

DHA’nın haberine göre;2022-2024 yıllarını kapsayan ve 3 yıl için planlanan proje, toplam 166 milyon lira bütçe ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına alındı.

2022 yılında serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandı.

“Yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak ve öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler.”





Yemekhanelerde tabildotlar yerine porselen servis tabağı verilecek

Bakan Özer, yemekhanelerde ise tabildotlar yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgahları kullanılacağını kaydedip, "Etüt salonunda da bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanlar oluşturulacak. Bina girişlerine temizlik ve hijyen açısından elle teması engellemek için galoşmatikler yerleştirilecek ve her öğrenciye ait ayakkabı dolabı konulacak.” dedi.

Atölyeler kurulacak

Bakan Özer, pansiyonlarda öğrencilerin hem becerilerini açığa çıkarmak hem de onların keyifli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Pansiyonlarda 40'a yakın enstrüman ile küçük sahne konseptinin yer alacağı alanlar, öğrencilerin görsel yeteneklerini ifade edebilecekleri resim şövaleleri ve malzemelerine yer verilecek, sanat ve müzik atölyesi kurulacak. Öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, kodlama, patent ve faydalı model çalışmalarını yapabilecekleri 'Bilim Atölyesi'; öğrencilerin zeka oyunları oynayacakları, eğlenecekleri, televizyon izleyebilecekleri, ders dışındaki zamanlarında birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri nezih bir ortamın sağlanacağı 'Açık Adres Köşesi' adı verilen ortak alanlar oluşturulacak." dedi.