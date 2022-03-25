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    Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli tutuklandı

    Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli tutuklandı

    Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 21:37
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    İstanbul Esenler’de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövmüş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı.

    Görevli A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

    "SESSİZLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN KAFALARINA TOKAT ATTIM"

    Şüpheli A.E. nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını söyleyerek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben de çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim" dedi.

    Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli A.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli tutuklandı #1

    Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

    Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli tutuklandı #2


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