Euro
15.52
0.48%
Dolar
13.64
0.34%
Altın
819.96
1.19%
Borsa
2041
0.16%
Bitcoin
596.105
-0.67%
BTXN Coin
37.38
-1.03%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Öğrenci yurtlarında internet ve beslenme desteği artırıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci yurtlarında internet desteğinin 32 GB'ye, beslenme desteğinin ise 750 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 21:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öğrenci yurtlarında internet ve beslenme desteği artırıldı

    Başkanlığında toplanan kabine sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yeni adımları da duyurdu.

    Devlet yurtlarındaki internet ve beslenme yardımlarında iyileştirme kararı alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

    İNTERNET DESTEĞİ 23 GB'YE ÇIKARILDI

    "Gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 32 GB'ye çıkardık.

    BESLENME DESTEĞİNE 200 TL ZAM

    Akademik yarı yılın ikinci döneminden başlamak üzere beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.

    Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz."

    Öğrenci yurtlarında internet ve beslenme desteği artırıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Turkey's unemployment rate down to 11.2%
    Economy

    Turkey's unemployment rate down to 11.2%

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz gündeminde
    Dünyadan futbol

    Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz gündeminde

    Görüş Bildir