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- Öğrenci yurtlarında internet ve beslenme desteği artırıldı
Öğrenci yurtlarında internet ve beslenme desteği artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci yurtlarında internet desteğinin 32 GB'ye, beslenme desteğinin ise 750 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
- AA
- 16.02.2022 - 21:26
Başkanlığında toplanan kabine sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yeni adımları da duyurdu.
Devlet yurtlarındaki internet ve beslenme yardımlarında iyileştirme kararı alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:
İNTERNET DESTEĞİ 23 GB'YE ÇIKARILDI
"Gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 32 GB'ye çıkardık.
BESLENME DESTEĞİNE 200 TL ZAM
Akademik yarı yılın ikinci döneminden başlamak üzere beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.
Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz."