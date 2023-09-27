Öğrenciler 10 GB interneti ekimde kullanmaya başlayacak Üniversitelilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB kota tanımlanacak. Öğrenciler, ücretsiz interneti ekim ayı içerisinde kullanmaya başlayacak.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı.

Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Aylık 10 GB ücretsiz internet

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlayacaklarını aktaran Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası, düzenlemeyle ilgili ayrıntılar öğrenildi.

Maliyet devlet tarafından karşılanacak

Bu kapsamda, 10 gigabyte internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak.

Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 gigabyte interneti kullanmaya başlayacak.

Hattın kendi üzerine olması gerekiyor

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak.

Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamayacak

Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.