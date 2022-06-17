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    Öğrenciler bugün yaz tatiline girdi

    Öğrenciler bugün yaz tatiline girdi

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi.
    • 17.06.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 12:50
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    Bugün, 18 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı.

    Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin karne almasıyla birlikte sona erdi.

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı.

    Öğrencilerin karne heyecanı

    7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem de bitmiş oldu.

    Karnelerin alınmasıyla okullar kapanırken öğrenciler için 3 aylık yaz tatili dönemi de başladı.

    Tatil 12 Eylül'e kadar sürecek

    2022- 2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle yaz tatili sonlanmış, ilk ders zili öğrenciler için çalmış olacak.

    Uzmanların yaz tatili tavsiyesi

    Uzmanlar, yaz tatilinde öğrencilerin eğlenmesini, yeni araştırmalar yaparak kendilerini geliştirmelerini önerirken, bilgisayar ve tablet kullanımında aşırıya kaçmamalarını öğütlüyor.

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