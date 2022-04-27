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    Öğrenciler maskeleri çıkardı

    Uzun bir süre sonra derslere maskesiz girmeye başlayan öğrencilerin mutluluğu suratlarına yansıdı.
    • 27.04.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 13:52
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    Öğrenciler maskeleri çıkardı

    Yaklaşık 3 yıldır etkisini gösteren koronavirüs salgını yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlıyor.

    Bu kapsamda tedbir amacıtla uygulamaya konulan 'maske zorunluluğu'nda dün itibarıyla sona gelindi.

    Öğrencilerin en mutlu günü

    Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, yurdun dör bir yanındaki öğrenciler derin bir nefes almaya başladı.

    İzmir

    700 bine yakın öğrencinin bulunduğu İzmir'de eğitim gören öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, maskesiz olarak ders yaptı.

    "Maskeyle ders dinlemek çok zordu"

    1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, bu yıl okula başladığını ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula geldiğini belirterek, "Maskeyle derse girmek zor oluyordu, bunun için çok sevinçliyim." dedi.

    Öğrenciler maskeleri çıkardı

    Kırklareli

    AA'nın haberine göre Kırklareli'nde de aynı manzaralar vardı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, uzun zamandan sonra maskesiz ders dinlemenin tadını çıkardı.

    "Mutluluktan havalara uçtuk"

    3. Sınıf öğrencisi Erva Cemre, maskeden çok sıkıldığını söyleyerek "Arkadaşlarımızla sürekli birbirimizi 'maskeni tak' diye uyarıyorduk. Bu sabah babam bana haber verdi ve ben de havalara uçtum resmen. Çok sevindim." dedi.

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