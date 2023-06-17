Öğrencilerin beklediği gün geldi! YKS'de ilk oturum başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 10.15 itibarıyla başladı. Milyonlarca öğrenci TYT sınavı için ter dökecek.

ensonhaber.com

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği o gün geldi çattı.

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15 itibarıyla başladı.

Yurdun dört bir yanındaki öğrenciler, sınavlarının gerçekleştireceği okullara erken saatte gitti.

3,5 milyonun üzerinde katılım

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 243 bin 334 adayın katıldığı sınava bu yıl 3,5 milyonun üzerinde katılım sağlanıyor.

2023-YKS bugün ve yarın KKTC Lefkoşa dahil 228 sınav merkezinde uygulanacak.

TYT 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. Ayrıca oturumda 465 bin 18 kişi de görev alıyor.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

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AYT yarın

Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

15 dakika önce kapılar kapanacak

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.