Öğrencilerin beklediği haber geldi: KYK burs ve kredi ödemeleri başladı! İşte tüm detaylar... Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yılı burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilere ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı.

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Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs ödemeleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, 2023-2024 yılı KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen öğrencilere ödeme yapılmaya başlandı.

KYK ödemeleri başladı

28 Kasım'da başlayan ödemeler, önümüzdeki günlerde de sürecek.

Ayrıca öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım ayı ödemelerinin bir arada yatacağı da vurgulandı.

TC kimlik numarasının son hanesine göre...

Buna göre öğrenciler, hesaplarında iki aylık ödemeyi birden görecek.

Öğrenciler, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen günlerde ödemelerini alacak.

Bu kapsamda kimliğin son hanesine göre '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

Ödemeler ne kadar?

Ödemeler 2023 burs/kredi miktarları baz alınarak yapılacağı için lisans öğrencilerine 1.250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2 bin 500 TL, doktora öğrencilerine ise 3 bin 750 TL üzerinden iki aylık olacak şekilde yapılacak.

Ocaktan sonra artacak

Burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2 bin TL, yüksek lisans için 4 bin TL, doktora öğrencileri için ise 6 bin TL olarak ödenecek.

Bakiye sorgulama

KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, bankanın uygulaması üzerinden bilgi edinebilir.

Banka uygulamasına TC kimlik numarası ve hesap bilgileri ile giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapılabilir.

Mobil banka şifresini bilmeyen öğrenciler ise Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinebilirler.

Kredi ve burs ödemeleri ne olursa kesilir?

Öğrencilerin kafasındaki bir diğer soru ise burs ve kredi ödemelerinin ne olursa kesileceği.

Buna göre, kredi ödemesi alan bir öğrencinin şu gibi durumlarda ödemesi kesilecektir;

Öğretim kurumunun kapatılması, kesin hükümle mahkum olma hali, öğretim kurumundan ayrılma çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırılma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama, bakanlığa bağlı yurtlardan süresiz çıkarma cezası alınması.

Kredi ödemelerinin kesilmesini etkileyen durumlar burs ödemeleri için de geçerli ancak bir farkı var.

O da öğrencinin başarısız olması.

Öğrencinin başarısız olması durumunda burs ödemesi kesilecektir.