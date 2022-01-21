Öğrencilerin karne günü: Yarıyıl tatili başladı

Erkene çekilen yarıyıl tatilinden önce öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Tatilleri bugün başlayacak olan öğrenciler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili bugün başlıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olumsuz hava muhalefeti sebebiyle erkene çektiği yarıyıl tatilinden önce, öğrenciler karnelerini almak üzere okulun yolunu tuttu.

TATİL 6 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR

Bu kapsamda erkene alınan yarıyıl tatili, 21 Ocak günü, karnelerin dağıtılmasının ardından başlayacak ve 6 Şubat tarihinde sonra erecek.

KARNE HEYECANI BAŞLADI

Ülke genelinde alacakları belge ve puanları merakla bekleyen öğrenciler karnelerine kavuştu.

Karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanı ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

ÖĞRENCİLERİN TEK ÖDEVİ KİTAP OKUMAK

Öte yandan karne günü ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İki haftalık yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermediler, ama ben bugün karne dağıtırken de söylediğim gibi öğrencilerimize bir ödev veriyorum, o da 18 milyon öğrencimiz iki haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalı." ifadelerini kullandı.