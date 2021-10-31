Küçük öğrencilere Cumhuriyeti anlatma yöntemi olarak siyahlara bürünüp yüzünü kapatan öğretmen, Cumhuriyet'in gelişinden sonra kıyafetlerin değiştiğine dikkat çekerek şıklık vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenlendi.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüdeyse, bir öğretmenin küçük öğrencilere Cumhuriyet'i kıyafetle anlatmaya çalıştığı görüldü.

Siyahlara bürünen öğretmen, Cumhuriyet öncesi dönemi yalnızca koyu renkli giyinerek yüz kapatma olarak öğrencilerine anlattı.

"OSMANLI'DA GÖZLERDE PEÇETE OLUR, GÖZÜNÜZ DE GÖRÜNMEZ"

Cumhuriyet öncesini anlatırken, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gelince çarşaftan kurtulduğunu anlatmaya çalışan öğretmen ViDEO

CUMHURİYETLE ŞIKLIK GELDİĞİNİ ANLATTI

Daha sonra üzerindekileri değiştirerek mini bir etek, gömlek ve şapka giyen öğretmen, Cumhuriyet'in şıklık getirdiğini savundu.

ÖĞRENCİLERDEN SIK SIK ONAY ALDI

"Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?" ifadelerini kullanan öğretmen, öğrencilerinden onay sesi almak için sık sık sorularını tekrarladı.