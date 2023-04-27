Öğrencileriyle birlikte 125 yetime sponsor olan öğretmen duygularını anlattı İstanbul Bağcılar’daki Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak görev yapan Bilal Yıldızlı ve öğrencileri, İHH aracılığıyla 125 yetim çocuğa her ay düzenli olarak destek oluyor. Yıldızlı, projeye nasıl başladıklarını ve devam eden süreci İHH Youtube kanalında anlattı.

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Bilal Yıldızlı, 2000 yılından beri İstanbul'da görev yapan bir fizik öğretmeni.

Şu anda mesleğine, Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam ediyor.

Yıldızlı, eğitimciliğinin yanı sıra, yetim çocuklara verdiği destekle de öne çıkan bir isim.

Yetimlerin Bilal Hocası: 125 yetim çocuğa düzenli olarak destek oluyor

İlk kez 2009 yılında İHH aracılığıyla yetim sponsorluğu yapmaya başlayan Yıldızlı, daha çok yetime destek olmak için harekete geçti.

Yetim çocuklara destek olmaları için öğrencilerini de teşvik eden Yıldızlı’nın okulundaki 13 sınıf, 13 yetime sponsor oldu.

Bu sayı bir hafta sonra 51’e çıktı, günler ilerledikçe destek olunan yetim sayısı hızla arttı. Bugün, Yıldızlı ve öğrencileri 125 yetim çocuğa her ay düzenli olarak destek oluyor.

İHH Youtube kanalında yayında

Öğretmen Bilal Yıldızlı; İHH Youtube kanalında yayınlanan İyilik Hikayeleri Program Serisi’ne konuk oldu.

Yıldızlı; ilk yetim çocuğa sponsor olduğunda yaşadığı heyecanı, sponsor olduğu yetim çocuk büyüyüp evlendiğinde duyduğu sevinci, öğrencileriyle birlikte sürdürdükleri çalışmaya dair duygularını, devam eden süreci, hayır işlerinde bulunmanın, iyilik yapmanın ve yetim çalışmalarının hayatına olumlu yansımalarını röportajında anlattı.

Fizik Öğretmeni Bilal Yıldızlı’nın Hikayesi İHH Youtube kanalında yayında.

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