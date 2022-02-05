Öğrencisinin doğum gününü kutladığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından viral olan Dilara öğretmenin görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

İstanbul'da Dilara isimli bir oku öncesi öğretmeni, öğrencisinin videosunu sosyal medya hesabında yayınlamasıyla viral oldu.

İbrahim isimli öğrencisinin, doğum gününün kutlanmasının ardından annesinin elini öpmesi, milyonlarca kişiyi duygulandırdı.

VİDEOSU MİLYONLARA ULAŞMIŞTI

Dilara öğretmen videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak öğrencisinin mutluluğuna ortak oldu. Öğretmeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı… Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur."

Paylaşım sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Öğrencisinin doğum gününü paylaşan öğretmenin görev yeri değiştirildi VİDEO



OKULLA İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİNİ DUYURDU

Ancak Dilara öğretmen, geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaptığı açıklamada okulla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Dilara öğretmenin paylaşımı sonrasında destek mesajları yağarken,, Millli Eğitim Müdürlüğü'nden de açıklama geldi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Dilara Kuş adlı öğretmenin işine son verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.

"ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURACAĞINI TAHMİN EDEMEDİM"

Dilara öğretmenin Instagram'da yaptığı açıklamada, "Video 5 Kasım 2021 tarihinde çekildi ama yayınlanma tarihi 9 Ocak 2022 tarihidir. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten sizlere kanıtlı olarak sundum. Ben video öncesinde 1000 takipçisi olan küçük bir sayfaydım. Amacım burayı gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve belki diğer öğretmen arkadaşlarım da faydalanmak ister düşüncesiydi. Ben videonun bu kadar ses getireceğini, ülkenin gündemine oturacağını tahmin etmedim, kimse de tahmin etmezdi." ifadeleri yer aldı.

"İŞİMİ LAYIĞI İLE YAPTIM, BİTİRMEK NASİP OLMADI"

Dilara öğretmen açıklamalarına şöyle devam etti:

"Video benim kontrolünden çıktıktan sonra asla önüne geçemedim. Ben bu durumu okulda gerekli üstlerime söyledim. Müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri bu videoyu sayfamdan derhal silmemi söyledi. Ben silmedim. Silmeyeceğimi de kendilerine uygun dille söyledim. Çünkü videoda herhangi kötü bir şey söz konusu değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmedim etmeyeceğim de. Beni ilk takip edenler bilir. Ben ücretli bir öğretmenim daha doğrusu öğretmendim, ona rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Mesleğimi kötü kullanmadım. Çocukları istismar etmedim, kötü söz ve şiddet göstermedim. Ben işimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı.

"KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYNAYACAK KADAR DA DÜŞMEDİM"

Görev yaptığım okuldan, benim okulla ilişiğimin kesildiği dün telefonumu arayarak söylediler. Garip olan şu ki ayın 1'inde aranıyorum ama e devlete baktığımda 31 Ocakta zaten ilişiğim kesilmiş. Bu arada imza atmaya henüz gitmedim. Ve telefonda, imza atsanız da atmasanız da ilişiğiniz kesilecek dedi. Ben ikinci dönem deli gibi projeler hazırlarken okulla alakamın kalmadığı söyleniyor. Şu kısma tekrar dikkat çekmek istiyorum; "Hocam müdürünüz izin vermedi ama siz nasıl yayına çıktınız" diyebilirsiniz. İnanın il müdürü ve İl Şube Müdürünün tüm süreçten haberi vardı. Ve bu noktada bana çok destek oldular. Gerekli tüm yasal belgeleri ilçeye ve okuluma gönderdiler. Kimsenin ekmeği ile oynayacak kadar da düşmedim çok şükür. Ama her şeyin bir olur yolu vardır. Bunun da vardı. Ama sırf ben dik durdum diye başıma bunun geldiğine inanmak istemiyorum.

"YAZMADIĞIM AMA YAŞADIĞIM ÇOK ŞEY VAR"

Kısacası e-devlete göre 31.01.2022 tarihi itibari ile okulum ile herhangi bir ilişiğim kalmamıştır. Bu noktadan sonra sıradan bir vatandaş olarak sessiz kalmak istemedim. İnanın daha yazmadığım ama yaşadığım çok fazla şey var. Ben bunları anlatmak istemiyorum. Olayın genel hatları ile bilmenizi istedim. Aslında bunu yaşayan inanın tek ben değilim ama susan çok var. Ben susmak istemiyorum. Şu anki tek düşüncem çocuklarımın hayal kırıklığı ve içimde tamamlanmamış yarım kalan şeyler.

Anladım ki kimse kimseye acımıyor. İşimizi kimsenin vicdanına, merhametine bırakmamalıyız. Oturup nazlanma sırası değil. O zaman ne diyoruz bekle beni MEB."