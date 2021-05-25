Öğrenim kredisi borçları tekrar yapılandırılıyor

5 milyon üniversite mezununun öğrenim kredisi borcuyla ilgili Meclis'e sunulan yapılandırma teklifiyle ödemelerde kolaylıklar getiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifinde birçok vergi borcuna yapılandırma gelirken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu faiziyle katlanarak artan üniversite mezunlarının durumu da merak ediliyordu.

Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor.

Tasarıyla KYK'ya olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI 31 AĞUSTOS'A KADAR

Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir.

ANAPARADA İNDİRİM YOK

Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil.

Geciken dönem için aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40’lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.