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Öğretim üyesinin 10 Kasım paylaşımı sonrası odasını bastılar

Öğretim üyesinin 10 Kasım paylaşımı sonrası odasını bastılar

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in 10 Kasım'da yaptığı Atatürk paylaşımı sonrası, odası öfkeli bir grup tarafından basıldı.