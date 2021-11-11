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- Öğretim üyesinin 10 Kasım paylaşımı sonrası odasını bastılar
Öğretim üyesinin 10 Kasım paylaşımı sonrası odasını bastılar
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in 10 Kasım'da yaptığı Atatürk paylaşımı sonrası, odası öfkeli bir grup tarafından basıldı.
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 18:43
- Güncelleme : 11.11.2021 - 18:44
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
10 KASIM'DA KİMİ KESİMLERİN TEPKİSİNİ ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI
Gökalp, paylaşımında "Doğ ey güneş erit taştan adamı. Ve kurut taşları diken elleri.” ifadelerini kullandı.
Hüseyin Gökalp'in bu paylaşımının kimi kesimlerden tepki toplamasının ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Öğretim üyesinin 10 Kasım paylaşımı sonrası odasını basmaya kalktılar
ODASI BASILDI
Selçuk Üniversitesi'nde bir grup, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp'in odasını bastı.
Grup fakültedeki bazı öğrencilere tekme tokat saldırırken, o anlar kameralara yansıdı.