Öğretmen atamaları 2021 ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu.

Ankara'daki Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmasının ardından ''Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Yeni senede yapılacak olan atamaların tarihi, atama takvimi ve kontenjanları gibi detaylar merak konusu oldu. Binlerce eğitimci, 2021 öğretmen atama takvimi için MEB’den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı.

Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte detaylar..

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Öğretmen adaylarımıza da buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Ancak henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama gelmedi.

2021 ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Her yıl MEB'e bağlı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre düzenlenen öğretmen atama takvimi, 2021 yılında da gündemdeki yerini aldı. Atanmayı bekleyen binlerce eğitimci, öğretmen atama takviminin detaylarını merak ediyor.

Ancak konuya dair henüz yeni bir açıklama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 20 bin atama müjdesinin ardından MEB'in atama takvimi le ilgili bir paylaşım yapması bekleniyor.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, takvimin henüz belirlenmediğini belirterek çok net bir tarih vermenin mümkün olmadığını ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini söyledi.

Selçuk konuşmasının devamında, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.