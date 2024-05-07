Yusuf Tekin açıkladı: Öğretmen atamalarında rakam belli oldu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, en fazla atama yapılacak branşın ise sınıf öğretmenliği bölümü olduğunu söyledi. Öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak.

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ensonhaber.com

Binlerce öğretmen adayının beklediği müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından öğretmen atamalarına ilişkin takvimin açıklanacağını duyurmuştu.

Merakla beklenen konuyla ilgili ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

20 bin öğretmen atanacak

Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Bu atamalarda KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkili olacak.

Başvurular 20 Mayıs'ta başlıyor

Atama takvimi ile ilgili de konuşan Tekin, başvuruların 20 Mayıs itibarıyla başlayacağını duyurdu.

En fazla atama yapılacak bölümler

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak.

Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.

"Kadroları belirlemek içim similasyon oluşturduk"

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim şu branş önemlidir ya da şu branş önemsizdir diye bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir similasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik.

"Bize destek olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim. Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968. Bunlar tamamen sadece mülakat yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

"Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek"