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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

    20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 15:13
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 15:13
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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı...

    SONUÇLAR AÇIKLANDI

    6 -25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, önceden de duyurulduğu gibi 28 Temmuz’da online sistem üzerinden açıklandı.

    Mülakat sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız...

    TERCİHLER 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ilan edilmesinin ardından atama tercihleri, 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı #1

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