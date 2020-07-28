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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı.
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 15:13
- Güncelleme : 28.07.2020 - 15:13
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı...
SONUÇLAR AÇIKLANDI
6 -25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, önceden de duyurulduğu gibi 28 Temmuz’da online sistem üzerinden açıklandı.
Mülakat sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız...
TERCİHLER 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ilan edilmesinin ardından atama tercihleri, 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.