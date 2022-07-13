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Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak?

Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak?

Öğretmen İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı.Başvuru yapan öğretmenler bu tarihi merakla bekliyor.İşte açıklamanın yapılacağı o tarih..