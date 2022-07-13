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    Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak?

    Öğretmen İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı.Başvuru yapan öğretmenler bu tarihi merakla bekliyor.İşte açıklamanın yapılacağı o tarih..
    • 13.07.2022 - 11:03
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    Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak?

    Öğretmenlerin 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. İl içinde yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler başvurularını gerçekleştirdi.

    Başvurularını yapan öğretmenler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.

    İl içi atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak yapılacak ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.

    Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak? #1

    İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları 19 Temmuz'da açıklanacak.Sonuçların açıklanmasının ardından görevden ayrılma işlemleri 20 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak.


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